Arda Öziri'nin cenazesi bugün defnediliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
29.05.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Arda Öziri'nin cenazesi bugün defnediliyor

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Arda Öziri'nin cenazesi bugün defnediliyor

Arda Öziri, geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayata veda etti. Ünlü oyuncunun ölümü, sanat camiasında şok etkisi yarattı. Arda Öziri'nin set ve sınıf arkadaşları, ünlü oyuncunun vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle paylaştı. Ünlü oyuncunun cenazesi, salı günü öğle namazına mütaakip Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek

Pazar günü sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu.

Bir arkadaşıyla Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eve gitmek için yola çıkan Arda Öziri motosikletiyle kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK

Öziri için salı günü 09.00’da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tören düzenlenecek. Daha sonra Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.

ÜNLÜ İSİMLER ŞOKTA

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve aynı zaman da sınıf arkadaşı olan Engin Altan Düzyatan, Arda Öziri'nin vefat haberinden sonra yıkıldı. Düzyatan, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

Canim kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum, Arda Öziri’yi kaybettik, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin.

Timur Acar
Nasıl yazacağını bilemiyor insan. Canımız, arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik... Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.. mekanın cennet olsun kardeşim..

Rıza Kocaoğlu
Canımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz

Gonca Vuslateri
Arda Öziri.... Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum)

Gözde Kansu
Arda Öziri...kaybettik seni hayat ne fenasın!! Bin sabır ailene, kabullenemedikçe bizlere! Çok üzgünüm çok!!

Kaan Urgancıoğlu
Mekanın cennet olsun, güzel hatırlayacağım..

Celal Al
Sen ne güzel adamdı be kardeşim. Ne kadar çok sevenin ardından hayırla yâd edenin var… Senin gibi adamı geç bulduk ama erken kaybettik... Mekanın cennet olsun reis

Büşra Pekin
Çok kıymetli okul arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin..

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.

OYNADIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)
Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)
İnsan Aldandı - Güven (2009)
Son İstasyon - Burak (2010)
Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*
Farklı Boyut (2009)
Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)
Cemile - Kaan (2006)
Dolunay - Erdem (2005)
Kandil (2005)
Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)
Büyük Umutlar - Özgür (2004)
Ah Be İstanbul (2004)
Kampüsistan - Yiğit (2003)
Estağfurullah Yokuşu (2003)
Asmalı Konak - Haluk (2002)
Kınalı Kar (2002)
Yedi Numara (2000)
Dadı (2000)
Ruhsar (1997)

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