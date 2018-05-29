Arda Öziri'nin cenazesi bugün defnediliyor
Arda Öziri, geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayata veda etti. Ünlü oyuncunun ölümü, sanat camiasında şok etkisi yarattı. Arda Öziri'nin set ve sınıf arkadaşları, ünlü oyuncunun vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü sosyal medya üzerinden duygu dolu sözlerle paylaştı. Ünlü oyuncunun cenazesi, salı günü öğle namazına mütaakip Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek
Pazar günü sabaha karşı TEM otoyolunda motosikletiyle trafik kazası geçiren oyuncu Arda Öziri hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı sanat camiasında büyük şok yaşattı. Acı haberi alan sevenleri yasa boğuldu.
Bir arkadaşıyla Şampiyonlar Ligi finalini izledikten sonra eve gitmek için yola çıkan Arda Öziri motosikletiyle kaza geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Öziri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK
Öziri için salı günü 09.00’da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tören düzenlenecek. Daha sonra Alsancak Hocazade Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı’na defnedilecek.
ÜNLÜ İSİMLER ŞOKTA
Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan ve aynı zaman da sınıf arkadaşı olan Engin Altan Düzyatan, Arda Öziri'nin vefat haberinden sonra yıkıldı. Düzyatan, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:
Canim kardeşim, sınıf arkadaşım, dostum, Arda Öziri’yi kaybettik, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum. Allah mekanını cennet eylesin.
Timur Acar
Nasıl yazacağını bilemiyor insan. Canımız, arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik... Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum.. mekanın cennet olsun kardeşim..
Rıza Kocaoğlu
Canımız, kardeşimiz, sınıf arkadaşımız Arda Öziri’yi kaybettik. Çok üzgünüm mekanın cennet olsun kardeşim seni çok özleyeceğiz
Gonca Vuslateri
Arda Öziri.... Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum)
Gözde Kansu
Arda Öziri...kaybettik seni hayat ne fenasın!! Bin sabır ailene, kabullenemedikçe bizlere! Çok üzgünüm çok!!
Kaan Urgancıoğlu
Mekanın cennet olsun, güzel hatırlayacağım..
Celal Al
Sen ne güzel adamdı be kardeşim. Ne kadar çok sevenin ardından hayırla yâd edenin var… Senin gibi adamı geç bulduk ama erken kaybettik... Mekanın cennet olsun reis
Büşra Pekin
Çok kıymetli okul arkadaşımız Arda Öziri'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin..
Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda 'Anemi' isimli grupta vokallik yaptı.
Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)
Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)
İnsan Aldandı - Güven (2009)
Son İstasyon - Burak (2010)
Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*
Farklı Boyut (2009)
Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)
Cemile - Kaan (2006)
Dolunay - Erdem (2005)
Kandil (2005)
Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)
Büyük Umutlar - Özgür (2004)
Ah Be İstanbul (2004)
Kampüsistan - Yiğit (2003)
Estağfurullah Yokuşu (2003)
Asmalı Konak - Haluk (2002)
Kınalı Kar (2002)
Yedi Numara (2000)
Dadı (2000)
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