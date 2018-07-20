Arda Öziri burs fonu oluşturuluyor
Rıza Kocaoğlu, Mert Fırat, Burak Altay ve Esin Doğan, mayısta vefat eden okul arkadaşları ve meslektaşları Arda Öziri adına kurulacak burs fonu için bağış çağrısında bulundu
Aralarında Rıza Kocaoğlu ile Mert Fırat'ın da olduğu ünlü isimler mayıs ayında geçirdiği motorsiklet kazası sonucunda hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri'nin adına oluşturulacak burs fonuna destek istiyor.
Rıza Kocaoğlu, Mert Fırat, Burak Altay ve Esin Doğan, mayısta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Arda Öziri adına oluşturulacak burs fonu için destek çağrısı yaptı.
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