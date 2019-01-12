Arda Kural kimdir? Arda Kural'ın son hali

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.01.2019 - 18:58, Son Güncelleme:

Arda Kural kimdir? Arda Kural'ın son hali

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Arda Kural kimdir? Arda Kural'ın son hali

Rol aldığı gençlik dizileri ile tanınan ve geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle zor dönemler yaşayan Arda Kural, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Bir süredir gündemde olmayan Arda Kural'ın metrobüste fotoğraflanması üzerine kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Arda Kural kimdir?

Bir dönemlerin adından en çok söz ettiren oyuncularından olan Arda Kural, şu sıralar yaşadığı sağlık problemleriyle akıllara geliyor. Geçmişte yaşadığı rahatsızlıkları aşan Arda Kural'ın psikolojik problemlerinin tekrar nüksettiği iddia edildi. İşte, 'Arda Kural kimdir? sorusunun yanıtı ve Arda Kural'ın son hali...

12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 2 yıl Dramaturji ve Sinema Eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı.

İlk olarak 1999’da Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı’nın başrollerinde yer aldığı Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde "Altay" rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki "Ediz" rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki "Posta Ferit" rolü ile beğeni topladı.

2010 yılında oynadığı Kubilay adlı filmden sonra bunalıma giren Arda Kural’a şizofreni teşhisi konuldu. 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu, 1 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemişti ancak uzun süre sonra Nefrin filminde rol aldı.

METROBÜSTE GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşadığı zor günleri atlatan Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Psikonevroz teşhisi konulan oyuncunun rahatsızlığının yeniden nüksettiği, durumunun kötü olduğu iddia edildi. Kural, haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Her şey yolunda, haberler asılsız" dedi.

Arda Kural kimdir Arda Kuralın son hali

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