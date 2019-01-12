Arda Kural kimdir? Arda Kural'ın son hali
Rol aldığı gençlik dizileri ile tanınan ve geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle zor dönemler yaşayan Arda Kural, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Bir süredir gündemde olmayan Arda Kural'ın metrobüste fotoğraflanması üzerine kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Arda Kural kimdir?
Bir dönemlerin adından en çok söz ettiren oyuncularından olan Arda Kural, şu sıralar yaşadığı sağlık problemleriyle akıllara geliyor. Geçmişte yaşadığı rahatsızlıkları aşan Arda Kural'ın psikolojik problemlerinin tekrar nüksettiği iddia edildi. İşte, 'Arda Kural kimdir? sorusunun yanıtı ve Arda Kural'ın son hali...
12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. 2 yıl Dramaturji ve Sinema Eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı.
İlk olarak 1999’da Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı’nın başrollerinde yer aldığı Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde "Altay" rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki "Ediz" rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki "Posta Ferit" rolü ile beğeni topladı.
2010 yılında oynadığı Kubilay adlı filmden sonra bunalıma giren Arda Kural’a şizofreni teşhisi konuldu. 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu, 1 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemişti ancak uzun süre sonra Nefrin filminde rol aldı.
METROBÜSTE GÖRÜNTÜLENDİ
Yaşadığı zor günleri atlatan Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Psikonevroz teşhisi konulan oyuncunun rahatsızlığının yeniden nüksettiği, durumunun kötü olduğu iddia edildi. Kural, haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Her şey yolunda, haberler asılsız" dedi.
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