Cengiz Semercioğlu: Arda son yıllarda en çok tepki çeken isimlerin başında geliyor. Buket Aydın merak edilen her şeyi sordu, Arda da tüm samimiyetiyle konuştu. Bu program Arda için iyi oldu, son yıllarda bozulan imajını biraz düzeltti. Bilal Meşe’den özür dilemesi iyiydi, keşke Berkay meselesinde gecenin devamıyla ilgili kendini daha ağır eleştirebilseydi. “Sonrasında yaşananlar yanlıştı” dedi ama silah, hastanede yaşananlar konusunda da “hatalıydım” diyebilmeliydi...

Ömür Gedik: Arda uzun bir aradan sonra ilk kez artı puan aldı. Ben açıklamalarını ve pişmanlıklarını dile getirmesini samimi buldum.

Onur Baştürk: Aslında dava sürdüğü için çok fazla bir şey söyleyememiş. Ama samimi bir şekilde konuşmuş bence. Sanırım Arda çocuk sahibi olduktan daha sakin bakmaya başladı her şeye. Ama açıklamasında bahsettiği sessiz kalan dostları kim, onu da merak ettim ben.

Beren süreci yönetemedi

Ekranın yeni çifti Mehmet Günsür ve Beren Saat oldu. Nasıl buldunuz bu çifti? Beren Saat’in elinde yeni bir iş olmasına rağmen hâlâ boşanma konusuyla gündeme gelmesi kendi hatası mı?

Onur Baştürk: Kesinlikle süreci yönetemedi Beren. Boşanma dedikoduları dizi haberinin önüne geçmiş oldu. Netflix işi arada kaynadı, hatta kimse dönüp ilgilenmedi bile ne yazık ki. Bunda biraz da “Hakan: Muhafız”ın şaşaasının balon çıkması da etkili olmuştur.

Cengiz Semercioğlu: Beren Saat-Mehmet Günsür ikilisini birbirine çok yakıştırdım, çok doğru bir kast yapmışlar Netflix dizisi için. Beren’in elinde bu kadar güzel bir iş varken haftalardır boşanma haberleriyle gündeme gelmesi yazık. Hiç olmadığı kadar özel hayatıyla ilgili konuşuluyor. Bunu yapan da Beren’in kendisi... Sosyal medyasından fotoğrafları kaldırmasa kimse bu kadar konuşmayacaktı.

Ömür Gedik: Kendi hatası elbette ama insan özel hayatındaki iniş çıkışları işine göre ayarlayamaz tabii ki. Beren’in başına gelen de bu sanırım. “Dizisi var diye gündeme gelmek için boşanma dedikodusu çıkardı” bile dendi. Tam tersi diziye zarar verdi bu dedikodular. İşi konuşulacağına ilişkisi konuşuluyor haftalardır.

Ben yine de diziyi ve Beren Saat-Mehmet Günsür ikilisini merakla bekliyorum.

Erotik fotoğraflarını telefonlarından silsinler

Son hacker kurbanı Aynur Aydın oldu. Şarkıcının internete sızan fotoğrafları ve Edis’le yazışmaları için neler söylersiniz? Ünlülere bu konuda bir tavsiyeniz var mı?

Ömür Gedik: Herkes her şeyin bir gün ortaya çıkabileceğini bilerek yaşamalı. Neyse ki Aynur’un öyle çok yüz kızartıcı bir fotoğraf ya da yazışması yokmuş. Yine de özelinin ortaya dökülmesi üzücü bir olay tabii, geçmiş olsun.

Cengiz Semercioğlu:

Ne yazışmalarda ne de fotoğraflarda bir şey var, o yüzden hiç kendini boşuna üzme sevgili Aynur Aydın... Ama zaten sinir bozucu olan mahremiyete yapılan bu saldırı. Burada da hacklenen bulut hesabı... Bu yüzden ünlüler iCloud ve benzeri hesapları kapatmalı.

Onur Baştürk:

Edis’le yazışması gayet masum. Biri “gel gezelim” demiş, diğeri de “hep kandırıyorsun” filan. Bir şey yok abartılacak bunda. Ama hacklenmesi elbette kötü. Bence erotik fotoğraflarını silmeli ünlüler telefonda olmamalı.

Herkesin yüzü bebek gibi artık

Demet Akalın takipçisine, “Fotoğrafımda fotoşop olsaydı önce koca k... ufalttırırdım” dedi. Sadece bizde değil, dünyada fotoşop yapmayan ünlü kaldı mı?

Cengiz Semercioğlu: Demet sadece makyaj güzeli olamaz, fotoğraflarında elbette fotoşop var. Bundan daha doğal da bir şey olamaz. 18 takipçisi olan bile Instagram’ına fotoğraf koyarken filtre kullanıyor. Ünlüler albüm kapağında, imaj fotoğraflarında mı fotoşop yapmayacak? Kullanılan filtreler fotoşoptan beter, bakıyorum herkesin yüzü bebek gibi artık...

Ömür Gedik: Bu devirde “ben hiç fotoşop yapmıyorum” diyene kim inanır... Herkes öyle ya da böyle, orasına ya da burasına bir şekilde dokundurtuyor. Hem burada hem de dünyada bu böyle.

Onur Baştürk: Makyaj ya da fotoşop fark etmez, ikisi de kullanılabilir fotoğrafta. Bunda kötü bir şey yok. Önemli olan ikisini de dozunda kullanabilmek.Ama Demet Akalın yaşadığı son olaylarla birlikte biraz saldı kendini cidden, keşke daha çok spor yapsa...

Televizyonların bu yarışta eli zayıflıyor

“Arif v 216” da Netflix platformuna eklendi. Dijital platformlar TV ve sinema alışkanlıklarımızı tamamen değiştirecek mi? Netflix sinema salonlarını mı tehdit ediyor, yoksa televizyonları mı?

Onur Baştürk: “Arif v 216”nın eklenmesi normal. Vizyondan kalkalı aylar oldu. Ama evet, Netflix bu şekilde giderse Türk filmi izleme alışkanlığı yavaş yavaş dijital platformlara kayacak.

Cengiz Semercioğlu: Sinema salonlarını tartışıyoruz ama Netflix yüzünden asıl kara kara düşünmesi gereken televizyonlar olmalı. Bütün izlenme alışkanlıkları değişiyor. Bir süre sonra rol verecek star oyuncu bile bulamayacak TV kanalları. Çağatay Ulusoy, Beren Saat, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür hepsi Netflix’te... Diğer oyuncuların hepsi de oraya iş yapma derdinde. Televizyonların bu yarışta eli her geçen gün zayıflıyor.

Ömür Gedik: Bu hafta İKSV İstanbul Film Festivali’nde sinemaseverlerin doldurduğu salonlarda film izlerken, Netflix’in sinemada film izleme keyfini öldüremeyeceğini anladım.Netflix biraz çalacak sinemadan ama asla onun yerine alamayacak. Daha çok televizyondan çalacağını düşünüyorum.

Kemal babasını bile geçebilir

Yeni bir Cem Yılmaz mı yetişiyor? 7 yaşındaki Kemal’in babasının gösterilerinin açılışını yapmasını, kameralara “Bugün okul var nefretli bir gün. Okulda 8 saat kaybediyorum” demesini nasıl buldunuz?

Cengiz Semercioğlu: Ünlü çocuklarının en büyük zorluğu anne-babaları aşmak zorunda kalmaları. Kemal şov dünyasını seçecekse işi daha zor, önünde Cem Yılmaz gibi bir baba var. İleride iyi bir müzisyen olabilir... Ne olursa olsun Allah bahtını açık etsin...

Ömür Gedik: Kemal’in babasının gösterisini açarken yaptığı akıcı konuşması ve rahatlığı armut dibine düştü dedirtiyor. Ama “okul vakit kaybı” şeklindeki cümlelerini tabii ki güzel bulmadım. Çocuktur ölçüsünü bilemez tabii ama onun da büyüyüp babası gibi her konuda tadında mizah yaptığı günler gelecektir.

Onur Baştürk: Galiba öyle. Kemal babasını bile geçebilir. Öyle görünüyor. “Okulda 8 saat kaybediyorum” açıklamasına da bayıldım.

Evlenmezlerse ilişki sonsuza kadar biter

Murat Boz ve Aslı Enver’in nişanlandığı iddia edildi. Her ne kadar Murat Boz, “Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum” dese de görüntülendiği gece elini cebinden çıkarmaması bile yüzüğünü göstermek istemiyor yorumlarına neden oldu.

Cengiz Semercioğlu: Bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyorlar, ne etrafta görünüyorlar ne ilişkileri hakkında tek bir laf ediyorlar. O kadar gözlerden uzaktalar, bu yüzden nişanlandık, hatta evlendik diye ortaya çıksalar kimse şaşırmayacak. Bu ilişkinin sonu evliliğe gider çünkü herkes biliyor; gitmezse sonsuza kadar biter.

Onur Baştürk: Valla herhalde zorla evlendireceğiz bu ikiliyi! Ayrıldıklarında da “Barıştılar, barışmak üzereler” diye diye hem hayranları hem de medya sürekli haber yaptı. Şimdi de evlilik. Bir rahat bıraksak.

Ömür Gedik: Aslı ve Murat nişanlandılarsa ellerini, parmaklarını daha ne kadar saklayabilirler ki! Murat’ın elini cebinden çıkarmamasının nedeni nişan yüzüğü değildir.Zaten bana nişan vs yapmadan direkt evlenecekler gibi geliyor.