'Araya girmeseler hayırlı olmazdı'
Sinan Akçıl, Amerikalı oyuncu Kristanna Loken’ın doğum günü partisinde kavga ettiği Sermiyan Midyat’ın kendisi hakkında yaptığı “Çakma Justin Bieber” yorumuna karşılık verdi.
Tahammül edemezdim
Sinan Akçıl, Sermiyan Midyat’ın “Çakma Justin Bieber” yorumuyla ilgili soru yöneltilince şöyle dedi: “Onun sözlerine kale alacak durumum yok. Ama 150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı.”
Şikayetçi olmadılar
Akçıl, olayın mahkemeye taşınmayacağını da sözlerine ekledi: “Şikayet yok, olay o kadar büyümedi. Ama tabii Loken ve eşinin bu tatsız olaydan dolayı morali çok bozuldu. Los Angeles’a gittiğimde beni misafir etmek istiyorlar.”
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