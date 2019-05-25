Aras'ın çok özel rolü!
Aras Bulut İynemli, beyazperdede Down sendromlu bir genci canlandıracak. Bu yaz 03 Medya’nın yapımcılığında çekilecek filmde ünlü oyuncuya eşlik edecek isimler ise henüz belli olmadı.
Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli sezon finalinin ardından bu kez beyazperde için kamera karşısına geçecek. Ünlü oyuncu, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğunda oturacağı filmde başrolü üstlenecek. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği film, yabancı bir yapımdan Türkçe’ye uyarlanacak. Filmde İynemli'ye eşlik edecek rol arkadaşları ise henüz belli olmadı.
ÇEKİMLER YAZIN BAŞLAYACAK
Aras Bulut İynemli, çekimleri bu yaz başlayacak filmde Down sendromlu bir genci canlandıracak. Ünlü oyuncu, 2013 yılında vizyona giren “Tamam mıyız” filminde ise 17 yaşındaki kolsuz ve bacaksız İhsan karakterine hayat vermişti. Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde İynemli performansıyla tam not almıştı.
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