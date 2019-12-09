Aras Bulut İynemli: Oyuncu değil proje seçiyoruz
Aras Bulut İynemli ile sevgilisi Bige Önal, önceki akşam Etiler Da Mario isimli mekan çıkışı görüntülendi.
İynemli “Çok başarılısınız, kendinizi Kıvanç Tatlıtuğ ya da Can Yaman ile kıyaslıyor musunuz” sorusuna “Kıyaslama yok, ben işimi yapıyorum. Bunun da karşılığını alıyoruz. Son filmimiz (7. Koğuştaki Mucize) 5 milyondan fazla izlenmiş. Bu mutluluk verici bir şey” dedi. Gazetecilerin “İleride bu oyuncularla aynı projede yer almanız istense oynar mısınız” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Arkadaşlar biz oyuncu değil, proje seçiyoruz. Biz hikayelere hizmet ediyoruz, işimiz bu.”
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