Aras Bulut İynemli ile nişanlanacak olan Bige Önal kimdir?
Çukur dizisinin Yamaç’ı Aras Bulut İynemli ve meslektaşı Bige Önal’dan sevindirici bir haber geldi. Çiftin Çukur’ dizisi tatile girince nişanlanacağı magazin sayfalarına konu oldu, gözler uzun süredir bir projede yer almayan Bige Önal’a çevrildi. Peki Aras Bulut İynemli ile nişanlanacak olan Bige Önal kimdir?
Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan’ın kızı Bige Önal, Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Özel St Benoit lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. Emre Altuğ ve Rojda Demirer’in başrollerini canlandırdığı, oyuncu kadrosunda Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kerem Kupacı ve Hande Subaşı’nın yer aldığı 2010 yapımı "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandırdı. Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide ise Nazlı karakterine hayat verdi.
Filmleri ve Dizileri :
2015 - Maral:En Güzel Hikayem (Alara) (TV Dizisi)
2014 - Benim Adım Gültepe (Nazlı) (TV Dizisi)
2013 - Muhteşem Yüzyıl (Rita) (TV Dizisi)
2011 - Elde Var Hayat (Yeliz) (TV Dizisi)
2010 - Halil İbrahim Sofrası (Didem) (TV Dizisi)
2007 - Kısmetim Otel (Gizem) (TV Dizisi)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle