Türk dizileri için Türkçe öğreniyorlar! Araplar yasak dinlemedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTürk dizileri için Türkçe öğreniyorlar! Araplar yasak dinlemedi
GeriMagazin Türk dizileri için Türkçe öğreniyorlar! Araplar yasak dinlemedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Nalan KOÇAK
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk dizileri için Türkçe öğreniyorlar! Araplar yasak dinlemedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk dizileri için Türkçe öğreniyorlar! Araplar yasak dinlemedi

Arap dünyasının en büyük medya grubu MBC’nin geçen martta Türk dizilerine getirdiği yasak geri tepti.

Katar’daki Northwestern Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Miriam Berg’ün araştırması, yasakların işe yaramadığını gözler önüne serdi. Berg, Türk dizilerinin hayran sayfalarından ulaştığı, 18-50 yaş arası 300 kişiyle internet üzerinden anket yaptı. Anket, özellikle son aylarda yasağa direniş gösterildiğini kanıtladı. Berg, araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi: “İzleyiciler televizyondan erişemediği dizileri online platformlarda izlemeye başladı. İngilizce ya da Arapça altyazılı dizi bulabilenler onları izliyor. Ancak çoğu, Türk televizyon kanallarının internet sitelerine giderek dizileri Türkçe takip ediyor, hatta bunun için Türkçe öğrenmeye başlayanlar var.”
Berg’e göre yasak tam da bu nedenle geri tepti: “Araplar hâlâ Türkiye hakkında çok olumlu düşüncelere sahip. Aslına bakarsanız düşünceleri olumludan, çok olumluya döndü. Öyle ki Türk dizilerine yasağın adaletsiz olduğunu, eğlenceyle siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini düşünüyorlar. Diziler Türk kültürüne karşı öyle bir aşinalık yarattı ki hiçbir diplomatik çaba bunu başaramazdı.” Alman araştırmacıya göre çalışmasının sonuçları Türk televizyonları için de çok büyük bir fırsatı ortaya koyuyor: “Türk televizyonları için, dizilerini Arapça dublaj ya da altyazıyla yayınlayabilecekleri çok büyük bir internet pazarı var. Pek çok Arap ülkesiyle ilişkiler hâlâ soğuk, bu da Türkiye’nin son 10 yılda büyük bir başarıyla oluşturduğu yumuşak gücün kaynaklarını azaltıyor. Türkiye bu büyük talebi değerlendirmeli.”

 ‘Aşk evliliği’ni seviyorlar

Bir önceki araştırmasında da Katarlı üniversite öğrencilerine “Türk dizileri sizi neden bu kadar çekiyor?” sorusunu yönelten Berg, aldığı yanıtları şöyle değerlendirdi: “Araplar özellikle dizilerdeki aşk evliliği kavramını çok seviyor. Ayrıca modernlik ve muhafazakârlık arasındaki denge onları etkiliyor. Modern liberal ve Müslüman bir ülke fikri onları cezbe-
diyor.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karne aldılar!

Caner'in hayali gerçek oldu!

Ajda Pekkan'a meydan okudu

'Tanıştığımız gün eşime evlenme teklifi ettim'