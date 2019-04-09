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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Arabulucuya git!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Arabulucuya git!

Oyuncu Didem İnselel, “Dayan Yüreğim” adlı dizideki oyunculuk ücretini alamadığı iddiasıyla yapım şirketinden 99 bin liralık alacağı için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, oyuncu ile yapım şirketinin arabulucuya gitmedikleri gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada oyuncu Didem İnselel ile Öykü Film Yapım şirketi arasında 15 Aralık 2016’da “Dayan Yüreğim” adlı dizide oynaması için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dava dilekçesinde, “Uğur Didem İnselel, oyunculuk ücreti olan 159 bin 250 lirayı davalı yapım şirketinden istemiştir. Ancak Öykü Film Yapım ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti., 60 bin 250 liralık ödeme yapmıştır. Didem İnselel de kalan 99 bin liralık alacağı için İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlatmıştır. Davalı yapım şirketi de icra takibine itiraz edince takip durmuştur” denildi.

İcra takibinin durması üzerine “itirazın iptali” davasını açtıklarını dilekçede belirten oyuncunun avukatı, ayrıca davalı yapım şirketi aleyhine yüzde 20 icra-inkar tazminatına hükmedilmesini istedi. Ancak mahkeme İnselel’in açtığı davayı, arabulucuya gidilmediği gerekçesiyle reddetti.

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Şehir şehir gezen etkinlikler! | Dikkat Etkinlik VarBu hafta İstanbul'a sıkışıp kalmak istemeyenlere Kayseri'den, Eskişehir'den ve Ankara'dan bahsedelim biraz.. Bu etkinlikleri kaçırmak istemeyeceksiniz! Koray Taşan'ın sunumuyla haftanın öne çıkan etkinlikleri bu videoda!
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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