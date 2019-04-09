Arabulucuya git!
Oyuncu Didem İnselel, “Dayan Yüreğim” adlı dizideki oyunculuk ücretini alamadığı iddiasıyla yapım şirketinden 99 bin liralık alacağı için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, oyuncu ile yapım şirketinin arabulucuya gitmedikleri gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada oyuncu Didem İnselel ile Öykü Film Yapım şirketi arasında 15 Aralık 2016’da “Dayan Yüreğim” adlı dizide oynaması için sözleşme imzalandığı belirtildi.
Dava dilekçesinde, “Uğur Didem İnselel, oyunculuk ücreti olan 159 bin 250 lirayı davalı yapım şirketinden istemiştir. Ancak Öykü Film Yapım ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti., 60 bin 250 liralık ödeme yapmıştır. Didem İnselel de kalan 99 bin liralık alacağı için İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlatmıştır. Davalı yapım şirketi de icra takibine itiraz edince takip durmuştur” denildi.
İcra takibinin durması üzerine “itirazın iptali” davasını açtıklarını dilekçede belirten oyuncunun avukatı, ayrıca davalı yapım şirketi aleyhine yüzde 20 icra-inkar tazminatına hükmedilmesini istedi. Ancak mahkeme İnselel’in açtığı davayı, arabulucuya gidilmediği gerekçesiyle reddetti.
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