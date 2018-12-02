Ara Malikian kimdir? Ara Malikian biyografisi
Bir kemancı olarak niteliği ve seviyesi dünya çapında ün kazanan Ara Malikian, sıra dışı konserleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, ). Sadece 2017 yılında 200’den fazla konsere imza atan Ara Malikian’ın Türkiye’de de çok sayıda hayranı var. İşte, Ara Malikian’ın hayatına ilişkin bilgiler
Ermeni asıllı Lübnan doğumlu İspanyol müzisyen Ara Malikian, 14 Eylül 1968 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 12 yaşında ilk konserini veren Ara Malikian, birçok ülkede sahne aldı. Lübnanlı sanatçı Ara Malikian, henüz 15 yaşında, prestijli Hochschule für Musik und Theater Hannover'a kabul edilen en genç öğrenci oldu. Bu başarı sanatçının göz alıcı kariyerinin ilk adımıydı. Teknik olarak farklılık yarattı. Ayrıca enstrümantal konser veren ilk kişi. Hem kendi eserlerini hem de poptan rock’a kadar farklı müzik türlerinde düzenlemelerini çaldı.Sanatçının aldığı önemli ödüller arasında Berlin Flemenk Mendelssohn, İspanya Pablo Sarasot, Almanya 'Artistic Compliance and Dedication' ve iki kez de Müzik Ödülleri En İyi Albüm Kategorisi bulunuyor.
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