Anormal asistan
Şilan Makal tiyatrocu oluyor. Genç oyuncu, ‘Anormal’ adlı oyunla tiyatro sahnesine adım atacak.
ADINI yarışmacı olarak katıldığı “İşte Benim Stilim” programıyla duyuran, ilk oyunculuk deneyimini ise “Yeni Gelin” dizisinde yaşayan Şilan Makal, gözünü tiyatroya dikti. Makal, İkinci Kat Tiyatro tarafından sahneye konulan “Anormal” adlı oyunun başrolünü üstlendi. Yönetmen koltuğunda Emre Uçaray’ın oturduğu oyun, akıl hastanesinde geçen bir hikâyeyi sahneye taşıyacak. Şilan Makal da doktor asistanlığı için başvuruda bulunduktan sonra kendini entrikaların içinde bulan genç bir kadını canlandıracak.
SEVGİLİDEN DESTEK
İlk tiyatro oyununun heyecanını yaşayan Şilan Makal’ın bu süreçte en büyük destekçisi, Galatasaray’da forma giyen futbolcu sevgilisi Şener Özbayraklı. Makal’a oyunculuk kariyerinde büyük destek veren Özbayraklı, sevgilisinin yorucu dizi setleri yerine tiyatro sahnesinde seyirci karşısına çıkmasını istiyor. Provalara başlayan ve şu sıralar gece gündüz demeden ezber yapan Şilan Makal, rolü için imajını da değiştirdi, saçlarını kestirip boyattı. İngiliz oyun yazarı Joe Orton’un eserinden Can Utku’nun Türkçeye çevirdiği “Anormal”, kasım ayında perde açacak.
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