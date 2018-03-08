Annesinin hakkı ödenmez!

Ankara’da eğitimini sürdüren kızı için hafta sonlarını başkette geçiren ünlü oyuncu, kızının istediği her şeyi yerine getirdiğini söylüyor. Ankara Bilkent’te eğitimine devam eden Zeyno, annesi Arzu Balkan ve babasının kendisine çok destek verdiklerini söylüyor. Tam bir piyano aşığı olduğunu belirten küçük Zeyno, anne ve babasının kendisini izlemeye geldikleri zaman daha bir keyif aldığını belirtiyor.

“ANNESİNİN HAKKI ÖDENMEZ”

Tamer Karadağlı’da eski eşi Arzu Balkan’ın hakkının ödeyemeyeceğini söylerken çok iyi bir anne ve bir o kadar da kızına en yakın dost olduğunu belirtiyor. Bundan sonra hayatında ikinci bir evlilik olmayacağını açıklayan Tamer Karadağlı, “Tüm boş zamanımı aileme ve kızıma ayırıyorum. Benim hayatım ve her şeyim kızımdır.” diyor. Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu ve kızı Zeyno Beşiktaş selamı vermeyi ihmal etmediler.