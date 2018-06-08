Annesinin filmini çekecek
Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal, sürpriz bir sinema projesi için yapımcı Fatih Aksoy’la bir araya geldi.
Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray ve yapımcı kızı Yağmur Ünal, önceki akşam Ulus Sunset’te Fatih Aksoy’la yemekteydi. Mekan çıkışı görüntülenen üç ünlü isim, fotoğraflarını çeken muhabirlere sürpriz projeleri hakkında bilgi verdi.
SENARYO YAZILIYOR
Fatih Aksoy, 1977 yapımı “Baraj” filmini yeniden çekeceklerini açıkladı: “Türkan Hanım’ın oynadığı, onunla ün kazanmış filmi Yağmur’la yeniden çekeceğiz. Şu an senaryosunu yazdırıyoruz. Önümüzdeki sezon bitmiş olacak.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle