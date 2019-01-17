'Annemin hasta olduÄŸunu sette Ã¶ÄŸrendim'

'Annemin hasta olduÄŸunu sette öÄŸrendim'
Ä°ftarlÄ±k Gazoz filminde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Adem rolÃ¼ ile dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Berat Efe Parlar, Kanal D'de yayÄ±nlanan 2. Sayfa programÄ±na konuk oldu.
Parlar, film Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶tÃ¼ haberi canlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±:
* 'Ä°ftarlÄ±k Gazoz' filmindeki aÄŸlama sahnelerine Cem YÄ±lmaz ve YÃ¼ksel Aksu ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. O film zamanÄ±nda annemin hastalÄ±ÄŸÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, onu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Babam annemin yanÄ±na Ä°stanbul'a gelmek zorundaydÄ± orada oyuncu koÃ§umla birlikte kaldÄ±m. Biraz annemi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m, biraz o zamanÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m aÄŸladÄ±m...
* Ben MuÄŸla'ya gittim, babama telefon geldi.Annemin hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendi. Babam tabii ilk baÅŸlarda bana sÃ¶ylemedi. Ben halamÄ±n evinde bile yarÄ±m saat oturamayan insan MuÄŸla'da 2 ay kaldÄ±m.
* Melodi Abla, YÃ¼ksel Aksu'nun oyuncu aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± duymuÅŸ ve beni sunmuÅŸ. Sonra beni Ã§aÄŸÄ±rdÄ±, bir senaryo okuttu. Okur okumaz aÄŸladÄ±m.
* Cem YÄ±lmaz, benim bir ustamdÄ±r aynÄ± zamanda da idolÃ¼mdÃ¼r. Sahne arkasÄ±nda da bizi Ã§ok motive etti. Ekranda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n aynÄ±sÄ±...
* Sadri AlÄ±ÅŸÄ±k Ekrem Bora Umut Vaadeden oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±m. O Ã§ok Ã¶nemliydi...
* Babam ÅŸeker hastasÄ±. Annemden sonra babam da hastalandÄ±. AtaklarÄ± oluyor. Tek Ã§ocuÄŸum, kardeÅŸim yok. Mimar Sinan GÃ¼zel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon okuyorum. Karnede teÅŸekkÃ¼r kesin, belki de takdir olabilir.
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