Anneler evlatlarıyla uğraşmaz, ilgilenir!
Sunucu Ece Erken’in annesi Nurhan Erken, sosyal medya hesabından "Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın” diyerek kızıyla sorun yaşadığını gözler önüne sermişti.
Bir süredir annesiyle küs olan Ece Erken, annesinin açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Sunucu, "Uğraşılacak ne yaştayım ne de kötü durumdayım. Anneler, babalar evlatlarıyla uğraşmaz, ilgilenir" diyerek annesine olan kızgınlığını dile getirdi.
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