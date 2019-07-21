Anne-kız bir örnek giyinmeli mi?

◊ Aslı Barış: Çocuk sahibi olmadığım için bilemiyorum ama genel olarak şirin geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Yok... Benim sevmediğim bir görüntü. Büyük konuşmayayım ama çocuğu kendi haline bırakın, ne seviyorsa onu giysin. Annesini taklit ediyorsa bile sınır koymak gerekir sanki. Kendi karakteri kıyafetlerine yansır çünkü.

◊ Aslı Barış: Konsey-deki tek çocuklu olduğun için özellikle senin fikrini merak ediyorum Ceylan...

◊ Ceylan Atınç: İkizleri aynı giydirme işinden hiç hoşlanmadığım gibi, anne-kız/baba-oğul bir örnek giyinme olayı da bana göre değil... Giyim bir kimliktir; kişiliğin dışavurumudur ve bunun çocukluktan şekillendiği kanısındayım. Dolayısıyla çocukları da biraz doğru yönlendirip sonrasında özgür bırakma taraftarıyım.



Beyonce, kızıyla bir örnek giyinmeyi seven isimlerden.

◊ Aslı Barış: Şirin görseller veriyor ama haklısınız tabii. Annemin bir hayli sportif bir tarzı vardı ama ben kendi tercihlerim doğrultusunda küçükken kokoşlukta bir dünya markasıydım. Onun için tahammül etmesi zor olmuştur herhalde ama hep saygı gösterdi. Pembe patlaması yaşanıyordu çoğu kıyafetimde; ayakkabılar filan payetli... Gerçi değişen bir şey olmadı; bu yaşımda da aşağı yukarı aynı.



Cinsiyetsizlik akımında gelinen son nokta

Elizabeth Hurley’nin 17 yaşındaki oğlu Damian bir makyaj kampanyasının yüzü oldu. Çekim sosyal medyayı salladı. Moda Konseyi tartıştı; Damian’ın imajı nasıl olmuş?

◊ Aslı Barış: Elizabeth Hurley’nin 17 yaşındaki oğlu Damian modelliğe başladı. Yer aldığı kampanyanın görselleri çok yankı yarattı. Ben gördüğümde ufak çaplı bir şok yaşadım. Sizin fikirleriniz?

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Aslı biliyorsun kareyi ilk yolladığında “Bu Elizabeth değil mi, oğlu nerede anlamadım” diye sordum.

◊ Aslı Barış: Evet, gerçekten böyle bir diyalog geçti aramızda. “Oğlu bu” diye ikna etmem belli bir zaman aldı...

◊ Başak Dizer Tatltuğ: Çok güzel bir kız diye baktım ilk önce. Annesinin aynısı; hakikaten çok güzel.

◊ Aslı Barış: Hatta annesine göre daha bir edalı sanki...





◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Makyaj, saç ve kıyafetler ile özellikle Avrupa’da, modada ‘cinsiyetsizlik’ eğiliminin altını çizmek istiyorlar artık. Böyle bir gidişat var.

◊ Ceylan Atınç: Makyaj markası için ilginç bir seçim. Ama linç yemek istemiyorum, bu konuda yorumlarımı kendime saklayayım. Yeterince açık oldu sanırım...

◊ Aslı Barış: Evet, konu bir hayli hassas. Ama ilgi çekici olmuş, başka da söyleyecek söz bulamıyorum.



