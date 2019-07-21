Anne-kız bir örnek giyinmeli mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAnne-kız bir örnek giyinmeli mi?
GeriMagazin Anne-kız bir örnek giyinmeli mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
21.07.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Anne-kız bir örnek giyinmeli mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anne-kız bir örnek giyinmeli mi?

Bu aralar anne-kız bir örnek giyinme trendi tavan yaptı. Moda Konseyi bu akıma nasıl bakıyor?

◊ Aslı Barış: Çocuk sahibi olmadığım için bilemiyorum ama genel olarak şirin geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Yok... Benim sevmediğim bir görüntü. Büyük konuşmayayım ama çocuğu kendi haline bırakın, ne seviyorsa onu giysin. Annesini taklit ediyorsa bile sınır koymak gerekir sanki. Kendi karakteri kıyafetlerine yansır çünkü.
◊ Aslı Barış: Konsey-deki tek çocuklu olduğun için özellikle senin fikrini merak ediyorum Ceylan...
◊ Ceylan Atınç: İkizleri aynı giydirme işinden hiç hoşlanmadığım gibi, anne-kız/baba-oğul bir örnek giyinme olayı da bana göre değil... Giyim bir kimliktir; kişiliğin dışavurumudur ve bunun çocukluktan şekillendiği kanısındayım. Dolayısıyla çocukları da biraz doğru yönlendirip sonrasında özgür bırakma taraftarıyım.

Anne-kız bir örnek giyinmeli mi

Beyonce, kızıyla bir örnek giyinmeyi seven isimlerden.
◊ Aslı Barış: Şirin görseller veriyor ama haklısınız tabii. Annemin bir hayli sportif bir tarzı vardı ama ben kendi tercihlerim doğrultusunda küçükken kokoşlukta bir dünya markasıydım. Onun için tahammül etmesi zor olmuştur herhalde ama hep saygı gösterdi. Pembe patlaması yaşanıyordu çoğu kıyafetimde; ayakkabılar filan payetli... Gerçi değişen bir şey olmadı; bu yaşımda da aşağı yukarı aynı.
Anne-kız bir örnek giyinmeli mi

Cinsiyetsizlik akımında gelinen son nokta
Elizabeth Hurley’nin 17 yaşındaki oğlu Damian bir makyaj kampanyasının yüzü oldu. Çekim sosyal medyayı salladı. Moda Konseyi tartıştı; Damian’ın imajı nasıl olmuş?
◊ Aslı Barış: Elizabeth Hurley’nin 17 yaşındaki oğlu Damian modelliğe başladı. Yer aldığı kampanyanın görselleri çok yankı yarattı. Ben gördüğümde ufak çaplı bir şok yaşadım. Sizin fikirleriniz?
◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Aslı biliyorsun kareyi ilk yolladığında “Bu Elizabeth değil mi, oğlu nerede anlamadım” diye sordum.
◊ Aslı Barış: Evet, gerçekten böyle bir diyalog geçti aramızda. “Oğlu bu” diye ikna etmem belli bir zaman aldı...
◊ Başak Dizer Tatltuğ: Çok güzel bir kız diye baktım ilk önce. Annesinin aynısı; hakikaten çok güzel.
◊ Aslı Barış: Hatta annesine göre daha bir edalı sanki...
Anne-kız bir örnek giyinmeli mi


◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Makyaj, saç ve kıyafetler ile özellikle Avrupa’da, modada ‘cinsiyetsizlik’ eğiliminin altını çizmek istiyorlar artık. Böyle bir gidişat var.
◊ Ceylan Atınç: Makyaj markası için ilginç bir seçim. Ama linç yemek istemiyorum, bu konuda yorumlarımı kendime saklayayım. Yeterince açık oldu sanırım...
◊ Aslı Barış: Evet, konu bir hayli hassas. Ama ilgi çekici olmuş, başka da söyleyecek söz bulamıyorum.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
İlişkimiz olduğunu bilmiyorum!
Anne-kız bir örnek giyinmeli mi?
Gökçe Bahadır'ın hayal kırıklığı
Terhis hatırası