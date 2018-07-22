Anne babalara seslendi
Ebru Yaşar, geçtiğimiz gün Balıkesir’de düzenlenen bir düğün organizasyonunda sahneye çıktı.
Sahneye modacı Semih Doğruer’in imzasını taşıyan taşlarla süslü bir elbiseyle çıkan Ebru Yaşar, konserine “Nasıl Uyuyorsun” ile başladı ve en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçıya özellikle çocuk hayranları yoğun ilgi gösterdi.
Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayıp bazı şarkılarını çocuklarla birlikte seslendiren Ebru Yaşar, anne ve babalara seslendi: “Sizden tek ricam; çocuklarınızı vatan ve millet sevgisiyle yetiştirmeniz. Bu milletin geleceği parlak, zeki ve atik gençlere ihtiyacı var. Bunun için ilk adımları da evde anne-babaları olarak bizler atacağız.”
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