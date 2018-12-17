Ankara’nın geleneksel balosu
MAG Medya’nın geleneksel MAGical Night balosu bu yıl Bilkent Otel’de gerçekleşti.
TÜGİAD Ankara Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, eşi MAGKreatif Direktörü Seda Çavuşoğlu ile MAG Genel Yayın Yönetmeni
Beril Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen geceye iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı. Serkan Kızılbayır ve Özgür Aksuna’nın sunduğu gecede Ozan Çolakoğlu ve orkestrası şarkılarıyla konukları coşturdu.
Sophia Mavrodineanu Wolkonsky-Beril ÇavuşoğluEmrah-Mine ErkalpHaluk-Aysu YavuzZeynep-Emrah YaykıranTaylor Torisk-Kelly Greyson
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