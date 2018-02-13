Anjiyodan çıkar çıkmaz Fenerbahçe maçını izlemiş

Olay günü evine gelerek İnanır’ı ikna ederek hastaneye götüren arkadaşı ve doktoru Prof. Dr. Yunus Aydın, ünlü aktörün halen yakın gözlem odasında tutulduğunu, anjiyodan çıkar çıkmaz Başakşehir-Fenerbahçe maçını izlediğini anlattı.
Tansiyonu ve kalp atım hızı düzeltilmeye çalışılan İnanır’ın bir hafta sonra pıhtı atımına neden olan şah damarındaki plağın temizlenmesi için tekrar operasyon geçireceği belirtildi. Hastane doktoru Prof.Dr.Yunus Aydın yaptığı açıklamada “Yoğun bakımda tansiyonunu ve kalp atımı hızı ve düzenini sağlamaya
çalışıyoruz. Bir de belli dozda kan sulandırıcı tedavimiz var. Yakın gözlem halinde nörolojik bir kaybı yok. Ben Kadir Bey’in hem doktoru hem de arkadaşıyım gelmemek için direnmişti bana teoride anlattığım şeyler gerçek çıkınca onun şaşkınlığını yaşıyor. İyi ki de gelmişim memnuniyeti var şimdi. Sabırlı ve dirayetlidir odasında uyuyarak dinleniyor. Odada bir televizyonu var Fenerbahçe’nin maçını izleyip mutlu oldu. Gündemi takip ediyor. İki gün daha yakın gözlemde
kaldıktan sonra normal odaya alabiliriz. Bir haftalık daha işimiz var pıhtının kaynağına yönelik bir işlem yapacağız. Şah damarında bir plak var oradan kopan parça bunu yaptı, bir daha parça kopmaması için bu durumu gidereceğiz” sözlerine yer verdi.
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