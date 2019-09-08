Angelina Jolie’nin filmi Altın Koza’da
Angelina Jolie’nin destek verdiği ilk bağımsız Afgan filmi ‘Havva, Meryem, Ayşe’, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.
BU yıl Berlin, Cannes ve Venedik film festivallerinde Afgan sinemasını başarıyla temsil eden yönetmenler, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ne konuk olacak. Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie de Sahraa Karimi’nin yönetmenliğini üstlendiği “Havva, Meryem, Ayşe” adlı filme destek veriyor. Jolie, 76. Venedik Film Festivali’nin “Ufuklar” bölümünde yarışan filmin önceki gün yapılan galasına destek mesajı gönderdi: “Bu zarif ve dokunaklı film günümüz Afganistan’ında genç kadınların hayatlarını anlatıyor. Afganistan’da yapılan her film akıntıya karşı gelmektir. Afganistan’ın geleceğinin henüz muallakta olması, özgürlüğü, güvenliği ve kendi seçimlerini yapmayı hak eden milyonlarca Afgan kadınını tehdit ettiğini gösteriyor.”
“Havva, Meryem, Ayşe” filmi, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin “Kadın Gözüyle Afganistan” bölümü kapsamında festival izleyicisiyle buluşacak.
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