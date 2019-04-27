Anamdan böyle doğmadım!
Çağla Şıkel önceki gün Nişantaşı’nda bir mekanda arkadaşlarıyla sohbet ederken görüntülendi.
Muhabirlerle sohbet eden ünlü model, “Son zamanlarda aldığınız ücretler çok konuşuluyor, ne diyeceksiniz” sorusunu “Benden 1500 kat fazla kazanan insanlar var. Ben anamdan böyle doğmadım, çok çalışarak buralara kadar geldim. Onları rahatsız ediyorsa yapabileceğim bir şey yok. Sonuçta sürekli üreten biriyim. Üçün beşin hesabına yapacaklarına, onlar da ne üretebilirim diye düşünsünler” diye yanıtladı.
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