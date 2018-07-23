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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
23.07.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek: Her zaman yanındayım

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Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek: Her zaman yanındayım

Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e sevgilisi Amine Gülşe destek oldu. Sevgilisi Özil ile fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Gülşe, "Her zaman yanındayım" mesajını paylaştı

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan ötürü Almanya'da ağır eleştirilere maruz kalan Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Alman Futbol Federasyonu ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü takım arkadaşlarım için, teknik ekip için, Alman halkı için her zaman her şeyimi verdim. Ama Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türk kökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti. Almanya'ya vergi ödememe, Alman okullarına bağışlarda bulunmama ve Almanya'yla Dünya Kupası'nı kazanmama rağmen, hâlâ topluma kabul edilmedim çünkü onların gözünde hala göçmenim. Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum. Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türk ve Müslüman olduğum için mi? Türklüğüm'e saygı göstermemeleri artık bardağı taşıran son damla oldu."

Mesut Özilin kararı Avrupayı sarstı Almanyaya sırtını döndü
Mesut Özil'in kararı Avrupa'yı sarstı! 'Almanya'ya sırtını döndü'

Bu gelişmelerin ardından Amine Gülşe, nişanlısı Mesut Özil'e sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile destek oldu. Gülşe, "Her zaman yanındayım, seninle gurur duyuyorum aşkım" derken Özil ise bu mesaja, "Aşkım benim, iyi ki varsın" diyerek yanıt verdi.

 

 

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