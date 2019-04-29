Amerika yolcusu
Aleyna Tilki önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı.
Yalnız bir şekilde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı’ndaki turu sırasında görüntülenen Tilki, ardından Bebek’e indi. Tilki sorular üzerine, “Bu hafta yeni şarkımın aranjesi için Los Angeles’a gidiyorum. Dünyaca ünlü prodüktör ve DJ Diplo ile yeni şarkımın bitmesi için bir araya geleceğiz” diye konuştu.
Yerli Kill Bill
Aleyna Tilki’nin kıyafeti Quentin Tarantino’nun yönettiği “Kill Bill” filminde, Uma Thurman’ın kıyafetini hatırlattı.
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