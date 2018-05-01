Ameliyatla değil sporla
Yeni albümü ve verdiği kilolarla yaza girmeye hazırlanan Kuşum Aydın, gelecek yaz da baklavalarını sergileyeceğini ifade etti.
Yakın arkadaşı Ayla Çelik'ten aldığı hareketli şarkıyla Ramazan ayı sonrası müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanan
Aydın, "Birçok şarkı arasından beni doğru yansıtan şarkıyı bulduğuma inanıyorum. Bu yaz her yerde
benim şarkımı dinleyeceksiniz. Bu yaz benim için çok hareketli geçecek. Yeni yayın döneminde de ekranlara dönmeyi planlıyorum" dedi.
Ameliyatla değil sporla
Kışın aldığı kiloları spor sayesinde vermeye başladığını dile getiren Aydın "Sanatçı dostlarımın birçoğu kilo vermek için tüp mide ameliyatı
oluyor ama ben buna karşı olduğum için sporla kilo vermeye başladım. Her gün düzenli olarak spor yapıyorum. Sevenlerimin karşısına yepyeni ve fit görüntümle çıkacağım. Ben tüp mide değil spor mideden yanayım. Gelecek yaza da baklavalarımı görebilirsiniz" diye konuştu.
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