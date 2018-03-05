Ameliyata böyle girdi

Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı.

Dabak, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım. Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm basın emekçilerine, çok değerli sevenlerime ve tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum.



Asuman Dabak'ı ziyarete gidenler arasında Emre Altuğ ve çocukları da vardı.