Amazon kadını Gülben

Yeni şarkısı ”İnfilak” için ünlü yönetmen Murat Joker’in kamerasının karşısına geçen Gülben Ergen önceki gün yayınlanan klibiyle de büyük ilgi gördü.

Gülben Ergen, Instagram hesabından paylaştığı mesajında "Her biriken duygunun bir infilak’ ı olur. Ben içimde kopan fırtınaları müzik ile iyileştiren bir savaşçıyım. Amazon kadınlarının ok ve yayı daha rahat taşımak için bir memelerini dağlamaları gibi, vazgeçtiğim her şeye ve herkese selam ediyorum. Bana hayatta kalma sanatını bu denli detaylı öğrettikleri için ve her defasında, her şarkısında yeniden doğmama ses, söz ve melodisini kattığı için Sezen Aksu'ya teşekkürler ediyorum” dedi.

TÜRKİYE'NİN YOL PROBLEMİ İLE İMTİHANI | SARI MİKROFON