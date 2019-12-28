Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:45,
Aman Reis Duymasın'a Bakü'de gala
YÖNETMEN koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu “Aman Reis Duymasın” filminin Azerbaycan galası önceki gün yapıldı.
Bakü Nizami Sineması’nda yapılan galaya ilgi büyük oldu. Filmin oyuncuları Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu ve Sevinç Gürşen gösterimin yapılacağı salona geçerken ezilme tehlikesi atlattı. Ekip gördükleri ilgiden dolayı şaşkın, bir o kadar da mutlu olduklarını dile getirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle