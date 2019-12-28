MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAman Reis Duymasın'a Bakü'de gala
GeriMagazin Aman Reis Duymasın'a Bakü'de gala
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 28.12.2019 - 08:45,Son Güncelleme:/

Aman Reis Duymasın'a Bakü'de gala

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aman Reis Duymasın'a Bakü'de gala

YÖNETMEN koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu “Aman Reis Duymasın” filminin Azerbaycan galası önceki gün yapıldı.

 Bakü Nizami Sineması’nda yapılan galaya ilgi büyük oldu. Filmin oyuncuları Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu ve Sevinç Gürşen gösterimin yapılacağı salona geçerken ezilme tehlikesi atlattı. Ekip gördükleri ilgiden dolayı şaşkın, bir o kadar da mutlu olduklarını dile getirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle