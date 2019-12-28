Aman Reis Duymasın'a Bakü'de gala

Bakü Nizami Sineması’nda yapılan galaya ilgi büyük oldu. Filmin oyuncuları Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu ve Sevinç Gürşen gösterimin yapılacağı salona geçerken ezilme tehlikesi atlattı. Ekip gördükleri ilgiden dolayı şaşkın, bir o kadar da mutlu olduklarını dile getirdi.