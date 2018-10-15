Amal’ın eşiyim
MCD Medya Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya, Beverly Wilshire Four Seasons’ta düzenlenen “Variety Power of Women 2018” etkinliğine katıldı.
Natalie Portman, George Clooney, Jenifer Lewis, aktivist Emma Gonzalez gibi ünlü isimlerin katıldığı etkinlik, hayırsever kadınları onurlandırmak adına düzenleniyor. Jennifer Lewis, Thandie Newton, Regina King, Kellee Stewart gibi ünlü sanatçılarla kadınların güçlenmesi konusunda sohbet eden Güvenkaya, projeyle ilgili “Seçilen kadınlar bir hayır kurumunun projesini destekliyor, hem kendileri kişisel bağış yapıyor hem de başkalarına ilham olarak bağış toplanmasına vesile oluyorlar” dedi.
Etkinlikteki konuşmacılar arasında ünlü oyuncu George Clooney de vardı. Clooney, kendisini “Amal’in eşiyim” diye takdim edince salonda büyük alkış koptu. Clooney, “Hiçbir şeyden korkmayın” mesajı verdi.
Jenifer Lewis - Esra Oflaz Güvenkaya
Alyssa Milano
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