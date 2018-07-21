Amacım trans bireyleri savunmak

◊ LGBT topluluğundan bu projeyle ilgilenen çok fazla danışmanınız olduğunu söylediler, doğru mu?

- Ryan Murphy: Doğru. Özellikle “Ball Dünyası”nın efsaneleri... Onlar bu proje ilk oluşmaya başladığı günden, yani yıllar öncesinden beri yanımdaydı. Proje, mükemmel bir işbirliği içinde geliştirildi.

◊ “Ball Dünyası” konusunu biraz açmak istiyorum. Bize Ball kültürünün ne olduğunu anlatır mısınız?

- Ryan Murphy: Ball kültürünü anlamak için önce “ev sisteminden” başlamamız gerekiyor. Çoğunlukla siyahi ve Latin, gay, trans ya da cinsiyetinden emin olmayan gençlere kalacak güvenli yer temin eden sistem bu... Ball kültürü de bu evlerin üyelerinin kendi aralarında yaptıkları yarışmalar. Bu yarışmalarda, LGBT topluluğundan gençler hiçbir şeyden endişe duymadan kendilerini ifade edebiliyor. O ortamda onlar için sadece sevgi, saygı, hoşgörü ve yaratıcılık var.

◊ Peki kategoriler neler?

- Ryan Murphy: Çok farklı kategori var. Mesela karşı cinsin kıyafeti ile yürüme, makyaj, tavır, dans, kostüm... Her yarışmacı, kategoriye uygun giyinmek ve yaratıcı olmak zorunda.

BU DÜNYAYA KARŞI BİR SEMPATİM VAR

◊ “Pose” üzerinde 2006’dan beri çalıştığınızı söylediniz. Neden bu kadar uzun sürdü hayata geçirmek?

- Ryan Murphy: Herkesin bildiği gibi bu dünyaya karşı farklı bir sempatim var. Uzun süredir üzerinde çalışıyordum. Sonunda LGBT topluluğunu sergileme zamanı geldi diye düşündüm. Çünkü bizim dünyamız, özellikle şimdiki başkanımız (Donald Trump) tarafından yeniden saldırı altında.

◊ Nasıl gelişti peki proje?

- Ryan Murphy: FX ile başka bir projem vardı ama hayata geçiremedik. Sonra beni bu dünyaya ait senaryo yazan Steven Canals ile tanıştırdılar. Okuduğum bu dünyayı harika biçimde anlatan özel ve özgün bir senaryo yazmıştı. O noktadan sonra benim işim doğru insanları bir araya getirip hikayeyi anlatmalarını sağlamaktı.

◊ Artık istediğiniz her hikayeyi anlatacak güce sahipsiniz yani, öyle mi?

- Ryan Murphy: Sanırım artık yapmak istediğim her işi yapabilecek duruma geldim. Ayrıca yapımdan elde edeceğim tüm geliri de bu topluma bağışlayacağım.

◊ Neden böyle bir dizi yapma gereği duydunuz?

- Ryan Murphy: Bu diziyi yapma sebebim onları savunmak ve trans bireylere iş imkanı sağlamak istemem. Yaptıkları işi gördün, hepsi birer star. Ama fırsat verilmezse, bu yeteneklerini nasıl gösterebilirler? Aynı şey benim kariyerimde de geçerli. Eğer bana fırsat verilmeseydi Indianalı kısa gay adam bugünün Ryan Murphy’si olabilir miydi?

◊ Dizinin aynı zamanda bir misyonu da var yani...

- Ryan Murphy: Elbette... Gay bir adam olarak hikaye tabii ki ilgimi çekiyordu. Eminim Dominique ve MJ de şu konuda benimle aynı fikirde: Bizim bir tarihimiz yok! Birçok yönden toplumun görünmez parçalarıyız. İşte bu yüzden “Gücümü, yetkimi neden bu konuda kullanmayayım?” dedim.

TACİZLE İLGİLİ DİZİYİ KADINLAR YAPMALI

◊ Trans oyuncuları nasıl, nereden buldunuz?

- Ryan Murphy: Harika bir casting direktörümüz var (Alexa Fogel). Alexa’ya “6 ayımızı sadece casting’e ayıralım” dedim. O ve takımı “Ball” yarışmalarının olduğu birçok yere gidip el ilanları bıraktı. Denemek isteyen herkese kapımızın açık olduğunu söyledi.

Seçme günü gelip çattığında, önce her birine hikayelerini sordum, trans olmanın zorluklarından söz etmelerini ve kendilerini anlatmalarını istedim. Hepsinin hikayesi çok özel, kişisel ve gerçekten duygu doluydu. Harika bir süreçten sonra seçmeleri tamamladık.

Normalde projelerimde birini seçince bir daha kimsenin fikrini sormam. Ama “Pose”da durum farklıydı, herkese fikrini sordum. Uzun bir cast sürecinden sonra Los Angeles’a gittim, FX ve Fox’un patronları ile toplantılar yaptım. Onlara “Hadi hep birlikte bu diziyi yapalım, bu insanlar için savaşalım” dedim. Onların da projeyi benim kadar sahiplendiklerini görmek istedim. Gerçekten zor bir diziydi ama yaptık işte...

◊ Me Too hareketiyle ilgili de bir dizi yazmaya başladığınız doğru mu?

- Ryan Murphy: Doğru değil. Yanlış anlaşıldım. “Nina Jacobson ve Bradley Simpson ile böyle bir fikir paylaştık” dedim, o kadar. Eğer bu konuda bir dizi yapılacaksa çok dikkatli olunmalı ve kadınlar tarafından yazılmalı, yapılmalı, yönetilmeli. Çünkü bu onların meselesi. Ben de çocukken cinsel tacize uğradım, onların neler hissettiğini anlayabiliyorum. Bu sebeple onlara sadece yardımcı olabilirim, “İşte para, işte bütçe... İşi doğru ve düzgün yapın” diyebilirim.

EVDEN ATILMADIM AMA ANNEMLE ARAMDA BÜYÜK GERGiNLiK VARDI

◊ Gelelim sizin ilk “Ball” deneyiminize...

- Ryan Murphy: Ben Ball kültürüne 1993’te girdim. Ailemle Baltimore’daydım. Ailem tarafından evden atılmamıştım ama annemle aramda büyük bir gerginlik vardı. O zamanlar henüz trans nedir, gay nedir bilmiyordum bile. Sadece bende bir şeylerin farklı olduğunu hissediyordum. Bu farkın ne olduğunu anlamak için peşinden gidecek kadar meraklıydım. Bir gün Shatira Revlon isimli bir kadın beni kaptı, kalacak yer teklif etti. Böylece ev sistemine girdim. Aynı odada 8 kişiyle kalıyordum, onlar ailem olmuştu. Orada rahattım, mutluydum, seviliyordum. Ev sistemine girince “Ball” geceleri hayatımızın bir parçası haline geldi. Sonra New York’a gittim ve büyük Ball kültürünü orada yaşadım. Beni şekillendiren de o geceler oldu. O hayatın efsaneleri ile tanıştım (Octavia St.Laurent, Danielle Revlon)... Şimdi beni de Ball topluluğunda ikon olarak görüyorlar.

POSE DİZİSİ BUNU KANITLAYACAK

◊ Gelecekten umutlu musunuz?

- Dominique Jackson: Trump seçimi kazandıktan sonra umudumu tamamen kaybettim. Kavgamız yeniden başladı. Ama hepimiz dimdik durup konuşmak zorundayız. Biz de bu toplumun parçalarıyız.

- Ryan Murphy: Televizyon insanların düşüncelerini etkiliyor.

Dizideki karakterler bize farklı bakış açıları kazandırıyorlar. “Pose” da bunu yapacak.

YAŞADIĞIM HER SALDIRI KARAKTERiME YANSIYOR

◊ Sizin ilk Ball deneyiminiz nasıldı?

- MJ Rodriguez: Bir hoca bize nasıl yürümemiz gerektiğini öğretmek için okula geldi. Dersten sonra yanıma yaklaştı ve bana “Artık benim kızımsın” dedi. O zamanlar Ball kültürü hakkında hiçbir bilgim yoktu. Sonra kardeşlerim ile yaşamaya başladım. Ailem de olan bitenin farkındaydı ve hayatımı yaşamama izin verdiler.

◊ MJ ve Dominique, ikinizi de sormak istiyorum: Hayat deneyimleriniz dizideki karakterlerinize yön verdi mi? Hikayelerinizin anlatılması kendinizi nasıl hissettiriyor?

- MJ Rodriguez: Trans olduğum için yaşadığım sözlü saldırılar, aşağılamalar, işittiğim küfürler, hissettiğim her şey karakterime yansıyor. Hikayemizin anlatılması nasıl hissettiriyor kısmına gelirsem; hayal bile edemezsin... Çok özel.

- Dominique Jackson: Yaptığımız işin bana hissettirdiği şey hayranlık ve gurur. Bizim kültürümüz bizim için savaşan, bize önem veren biri tarafından anlatılıyor. Teşekkürler Ryan Murphy...