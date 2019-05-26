Altın Palmiye Parasite’in
Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden 72. Cannes Film Festivali’nde dün akşam Altın Palmiye ödülü, Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho’nun yönettiği Parasite filminin oldu
Farklı hayat ve kişiliklere sahip iki ailenin yaşamını anlatan filmde Song Kang-Ho ve Sun-kyun Lee gibi oyuncular rol alıyor. Yönetmen Bong Joon-Ho, daha önce The Host ve Cinayet Günlüğü filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı.
İşte kazananlar
Altın Palmiye: Parasite
Büyük Ödül: Atlantique
En iyi yönetmen: Jean-Pierre ve Luc Dardenne
(Le Jeune Ahmed)
En iyi aktör: Antonio Banderas (Pain and Glory)
En iyi aktris: Emily Beecham (Little Joe)
Jüri Ödülü:
Les Miserables (yönetmeni Ladj Ly) ve Bacurau
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