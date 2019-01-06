Altın Küre’nin en şıkları kim olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
06.01.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Altın Küre’nin en şıkları kim olacak?

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Altın Küre’nin en şıkları kim olacak?

Moda Konseyi’nden kırmızı halı tahminleri: Bu sene 76’ncısı düzenlenen Altın Küre’nin en havalı isimleri hangi yıldızlar olacak? Gelmiş geçmiş en rüküşler kimlerdi? Konsey araştırdı...

- Aslı Barış:
Bu gece Altın Küre’ler dağıtılıyor. Ne yazık ki gazetemiz basılmış olacak, değerlendirmeleri sonradan yapacağız. Öncesinde küçük bir “kupon” yapalım. Size göre en şıklar kim olur?
- Başak Dizer Tatlıtuğ:
Sade, klas ama iddialı kıyafetleriyle benim favori beşlim şunlar: Jennifer Lawrence, Alicia Vikander, Jessica Biel, Charlize Theron ve Jennifer Lopez. Benim tarzıma da en yakın bunları görüyorum. Giambattista Valli, Louis Vuitton ve Dior giyiyorlar. Ben de tam bir Dior couture stili sevenlerdenim.

Altın Küre’nin en şıkları kim olacak

- Ceylan Atınç:
Ben her zaman Altın Küre’yi Oscar’a göre bir tık daha özenli buluyorum. Çünkü zamanlama olarak Oscar’dan önce olduğundan en güzel couture kıyafetler seçilip gösteriliyor. Favorilerime gelince; Cate Blanchett ve Jennifer Lawrence. Nicole Kidman da benim için tam bir kırmızı halı kadını...
- Aslı Barış:
Lady Gaga’dan da aşırı şık bir tasarım bekliyorum ben. Malum, tarzı bir parça daha sakinleşti. Daha feminen parçalar seçiyor. Etten elbise filan giymez artık yani.
- Ceylan Atınç:
Ben de ondan ilginç bir çıkış bekliyorum. Erkek olarak da Freddie Mercury’yi canlandıran Rami Malek’in ilginç bir tasarım seçeceğini düşünüyorum.
- Aslı Barış:
Peki, facialara gelelim. Gelmiş geçmiş en kötü Altın Küre elbisesi hangisiydi sizce?
- Ceylan Atınç:
Cameron Diaz’ın 1999’da giydiği bir “yorgan” vardı. Onu unutamıyorum.
- Aslı Barış:
Diane Kruger 2005’te oryantalvari, Sharon Stone da 2003’te eskortvari bir kostüm seçmişti. Çok çok ama çok kötüydü.
Başarılı bir stil birlikteliği
Altın Küre’nin en şıkları kim olacak

- Başak Dizer Tatlıtuğ:
Umut (Eker) ve Didem (Soydan) ne yapsa ben severim. Yine orijinal bir fotoğraf gelmiş, hemen gülümsetti. Paylaşımları hep estetik, hep farklı. Herhalde yaklaşık 10 senedir arkadaşlarım. Umut en iyi giyinen erkek listemdedir her zaman. Çok da ilham verici kombinler yapar. Didem de benim için Türkiye’nin en iyi top modelleri listesinde ilk üçte. Çok farklı bir güzelliği var ayrıca hem çok dobra, net, cesur hem de çok güçlü karakterli bir kız. Tüm paylaşımlarına yansıyor bu...
Vizyon sahibi ve öncüler.
- Aslı Barış:
Bu kare Wes Anderson filmlerinden çıkmış gibi, çok hoşuma gitti. Renkli ve değişik insanları seviyorum. Bazıları “ilgi çekmeye çalışıyorlar” türü yorumlar paylaşmış, hiç katılmıyorum, içlerinden geldiği gibi yaşıyorlar. Eğlenmek istemişler, ortaya bu kare çıkmış. Ne var bunda?
- Ceylan Atınç:
Farklı olmaktan çekinmiyorlar. Sokakta gördüğümüz, hep “aynı” olan insanlardan değişikler. Bunu hem sosyal medyada hem günlük hayatlarında savunuyorlar. Ben özellikle ikisini yan yana görmekten çok keyif alıyorum. Bir erkek ve bir kadın olarak bakmıyorum, güçlü bir stil birlikteliği olduğunu düşünüyorum.
Takmalı mı takmamalı mı?
Altın Küre’nin en şıkları kim olacak

Aslı Barış: Hadise yılbaşında başında güzel bir taçla çıktı, Hazal Kaya da Instagram hesabında havalı bir saç aksesuvarı ile poz verdi. Sanırım saç aksesuvarları trendiyle sonunda barıştık...
Başak Dizer Tatlıtuğ:
Evet, saç aksesuvarları çok moda. Özellikle taçlar. “Burning Man” gibi festivallerin uzantısı olarak moda olmuş. Orijinal baş aksesuvarları da revaçta. Bence Hazal Kaya’nınki gelinliği için saç aksesuvarı yaptırırken tasarımcının showroom’unda çekilen eğlenceli bir kare.
Ya da bir partiye gidecek. Belki de dergi çekimi için kullanacak.
Ceylan Atınç:
Bu sene saç aksesuvarı takma akımı var. İlginç tasarımlar epeydir yapılıyordu, şimdi daha marjinal olanları da kullanılmaya başlandı. Bence şapkalar da bu sene iddialı bir dönüş yapacak.
Aslı Barış:
Benim hoşuma giden “cesaretimizin” artması... Eskiden saçımıza bir taç taksak “Ay dikkat çekmeye çalışıyor” yargısıyla karşılaşırdık. Keza şapka da öyle. Halbuki Merve Bayındır gibi başarılı şapka tasarımcılarımız var. Neyse ki sosyal medya herkesi rahatlattı... Aksesuvar kullanmaya çekinmiyoruz artık.
Altın Küre’nin en şıkları kim olacak

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