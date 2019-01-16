Altın Kelebek benim hakkımdı
CEZAYİR asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias, meslekteki 60’ıncı yılını özel bir gala ile kutlayacak.
Dünyaca ünlü şarkıcı, 9-10 Şubat gecesi Fransa’daki tarihi Olympia’da iki konser verecek. Konserde Macias’a ünlü sanatçı dostları da eşlik edecek. 60. yıl konseri için heyecanlı olduğunu belirten Macias, ödül siteminde de bulundu:
“Türkiye’de 50 yıldır en çok satan yabancı şarkıcı benim, 80’e yakın bestem Türkçe’ye çevrildi. Şarkılarımı okumamış Türk sanatçısı yok gibi. Plaklarım rekor rakamlarla satıldı. Neden benim de bir Altın Kelebek’im yok? Hak ettiğimi düşünüyorum.”
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