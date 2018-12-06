Altın gecenin yıldızları
Televizyon ve müzik dünyasının yıldızlarını buluşturacak 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni için heyecan artık zirvede. Yılın yıldızlarının belirleneceği tören, 9 Aralık akşamı Zorlu PSM’de yapılacak.
Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunacağı Pantene Altın Kelebek gecesi, geçen yıl olduğu gibi yine etkileyici bir video mapping şovuyla başlayacak. “Türkiye’nin ödülü” vurgusunun yapılacağı şovda, Şıkel baş dansçı olarak görev alacak. Sanat yönetmenliği ve senaryo yazarlığını Yasin Soy’un yaptığı şovun animasyonlarında Mert Onaran’ın, müziklerinde ise Volkan Şanda’nın imzası var. Şovun ardından başlayacak ödül töreni boyunca, müzik dünyasının yıldızları özel performanslarıyla geceye renk katacak.
Türk pop müziğinin efsane grubu MFÖ, gecede en sevilen şarkılarını seslendirecek.
Pop müzik dünyasının en genç ve iddialı seslerinden Aleyna Tilki, birkaç şarkılık peformansıyla sahnede olacak.
Harbiye Açıkhava’da verdiği konserlerle yaz aylarına damgasını vuran Edis’in de mini bir konser vereceği Pantene Altın Kelebek töreninin yıldızları arasında ayrıca Sibel Can ile Eypio var. İkili, Can’ın “Yeni Aşkım” albümünde yer alan “Diken mi Gül mü” adlı düetleriyle davetlilerin karşısına çıkacak. Muhteşem gece Kanal D ve teve2’den canlı yayınlanacak.
Yasin Soy
Edis
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