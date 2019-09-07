Altın Aslan’ın sahibi ‘Joker’ oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAltın Aslan’ın sahibi ‘Joker’ oldu
GeriMagazin Altın Aslan’ın sahibi ‘Joker’ oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
07.09.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

Altın Aslan’ın sahibi ‘Joker’ oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altın Aslan’ın sahibi ‘Joker’ oldu

İTALYA’da bu yıl 76’ncısı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali’nde, ödüller dün gece sahiplerini buldu. Festivalin büyük ödülü Altın Aslan, Todd Phillips’in yönetmenliğindeki Joker’in oldu.

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı film, sinema için güvenilir bir online veritabanı olan IMDB’de, 10 üzerinden 9.6 puan alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Film, süper kahraman Batman’in ‘azılı düşmanı’ olan Joker’in, yalnız ve savunmasız bir karakterden caniye dönüşmesini konu alıyor.

Roman Polanski’nin ‘J’Accuse’ adlı filmi Gümüş Aslan Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü. Hollywood’da taciz skandallarının ‘MeToo’ (Ben de) hareketiyle ayyuka çıktığı bir süreçte, 1977 yılında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanan ünlü yönetmen Polanski’nin festivalde yarışması dahi büyük tepki toplamıştı. Festival, yarışan 21 filmin sadece ikisinin yönetmenin kadın olması nedeniyle de eleştiriliyordu.

En iyi erkek oyuncu ödülüne Luca Marinelli layık görülürken, Ariane Ascaride en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Festivalde ‘en iyi yönetmen’ dalında Gümüş Aslan ödülü İsveçli Roy Andersson’ın oldu.

İtalyan yönetmen Franco Maresca, ‘Mafya Artık Eskisi Gibi Değil’ (Mafia Is No Longer What It Used to Be) filmiyle jüri özel ödülüne layık görüldü.

En iyi senaryo ödülü ise 1960’ların Hong Kong’unda bir aşk hikayesini konu alan animasyon türündeki ‘No. 7 Cherry Lane’ filmiyle Çinli yönetmen Yonhan’a verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Oyuncu çift, tek celsede boşandı
Dün akşam evlendiler!
Sıfır makyaj
Aşk iddialarına yanıt: Ablam yaşında kadın!