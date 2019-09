Altın Aslan’ın sahibi ‘Joker’ oldu

Joaquin Phoenix’in başrolde yer aldığı film, sinema için güvenilir bir online veritabanı olan IMDB’de, 10 üzerinden 9.6 puan alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Film, süper kahraman Batman’in ‘azılı düşmanı’ olan Joker’in, yalnız ve savunmasız bir karakterden caniye dönüşmesini konu alıyor.

Roman Polanski’nin ‘J’Accuse’ adlı filmi Gümüş Aslan Büyük Jüri Ödülü’ne layık görüldü. Hollywood’da taciz skandallarının ‘MeToo’ (Ben de) hareketiyle ayyuka çıktığı bir süreçte, 1977 yılında bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanan ünlü yönetmen Polanski’nin festivalde yarışması dahi büyük tepki toplamıştı. Festival, yarışan 21 filmin sadece ikisinin yönetmenin kadın olması nedeniyle de eleştiriliyordu.

En iyi erkek oyuncu ödülüne Luca Marinelli layık görülürken, Ariane Ascaride en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Festivalde ‘en iyi yönetmen’ dalında Gümüş Aslan ödülü İsveçli Roy Andersson’ın oldu.

İtalyan yönetmen Franco Maresca, ‘Mafya Artık Eskisi Gibi Değil’ (Mafia Is No Longer What It Used to Be) filmiyle jüri özel ödülüne layık görüldü.

En iyi senaryo ödülü ise 1960’ların Hong Kong’unda bir aşk hikayesini konu alan animasyon türündeki ‘No. 7 Cherry Lane’ filmiyle Çinli yönetmen Yonhan’a verildi.