Altan Erkekli'den Talat Bulut’a yanıt
Çağan Irmak’ın yönettiği “Bizi Hatırla” filminin galası, önceki gün Vadistanbul’da yapıldı. Filmin oyuncuları Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk ve Binnur Kaya da galadaydı.
Erkekli, geçen hafta Kelebek’te çıkan “Her gece borçlarımı düşünmekten bıktım” başlıklı röportajıyla başlayan tartışmayla ilgili sorulara da yanıt verdi.
Oyuncu, Talat Bulut’un “Ah canım, kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun. Her filmde oynamana rağmen 1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek çok zor” açıklaması hatırlatılınca, “Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Nerede oturacağıma onlar karar versin, ona göre yaşayalım” dedi.
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