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Haber Giriş: 22.01.2020 - 08:05,Son Güncelleme:/

Alperen Duymaz’ın gizlice evlendiği eşi Kübra Kelkit kimdir?

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Alperen Duymaz’ın gizlice evlendiği eşi Kübra Kelkit kimdir?

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan Alperen Duymaz’dan sürpriz bir haber geldi. Alperen Duymaz’ın kısa bir süre önce aşkını ilan ettiği Kübra Kelkit ile evlendiği ortaya çıktı. Sürpriz evlilik haberi ardından gözler Kübra Kelkit’e çevrildi. Peki, Alperen Duymaz’ın gizlice evlendiği eşi Kübra Kelkit kimdir?

Bodrum Masalı, Çukur ve Zemheri dizisiyle tanınan Alperen Duymaz, çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile nikah masasın oturdu. Kübra Kelkit’in Ankara’da oturması nedeniyle İstanbul ve Ankara arasında mekik dokuyan çift, birlikteliklerini ilk olarak sosyal medyadan duyurmuştu. Ani evliliğin nedeni ise Kübra Kelkit’in tayinini İstanbul’a aldırmak istemesi.

Alperen Duymaz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını "Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Sevdiklerinizle olmanız dileğiyle…” notuyla paylaşmıştı

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