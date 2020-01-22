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Haber Giriş: 22.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi

Oyuncu Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi.

Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerindeki performansıyla adını duyuran Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit’le sürpriz bir kararla nikâh masasına oturdu.

Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evliliğini şimdilik ailesi ve yakın dostları biliyor. Çift, Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı nedeniyle erken nikâh masasına oturdu.

Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi

Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti. 
Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit ile gizlice evlendi


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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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