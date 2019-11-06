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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Alper Saldıran kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

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Alper Saldıran kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Alper Saldıran ve oyuncu eşi Pınar Tuncegil boşanma kararı aldı.14 yıldır arkadaş, 7 yıldır ise evli olan Alper Saldıran-Pınar Tuncegil çiftinin boşanma haberi ardından farklı araştırmalar gündeme geldi. Peki, Alper Saldıran kimdir? Hangi dizilerde oynadı?

Alper Saldıran, 16 Eylül 1984 tarihinde dünyaya geldi. Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya, hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Alper Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında “Son Dünya” adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali’ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, “Babil Kulesi” oyununda rol aldı.

Okul döneminde “Kara İnci” ve “Derman” dizileriyle televizyon kariyerine devam eden Alper Saldıran, ardından ses getiren Vodafone reklamları ve “Melekler Korusun” dizisi... Aynı dönemde “Hizmetçiler” adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etti. “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ilk beyaz perde deneyimi olan “Anadolu Kartalları” filminde Fatih Karakuş ve “Sağ Salim” adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde “Çehov Makinesi” adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı ve Fox dizisi Bir Aile Hikayesi'nin kadrosunda yer aldı. 

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