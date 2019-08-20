Alper Kömürcü kimdir?
2 yıldır birlikte olan İpek Açar ve Alper Kömürcü çiftinden evlilik haberi geldi. 2019 eylül ayında nikah masasına oturacak olan çiftin hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Alper Kömürcü kimdir? İşte, Alper Kömürcü’nün hayatına dair bilgiler
Alper Kömürcü, Türk besteci, aranjör ve müzisyen. Keman sanatçısı olarak bilinen müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör olarak da tanınır. Alper Kömürcü 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nü kazandı. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne burslu olarak kabul edildi. 2005 yılında “Bilgisayarla Beste Yarışması”nda Mongol Çocuk ve Özgürlük eseriyle Türkiye 1.liği kazandı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yüksek lisans programını kazandı ve eğitimini tamamladı. Müzik sektörünün önde gelen prodüktörlerinden İskender Paydaş'ın ve Cihan Sezer'in asistanlığını yaptı. Birçok albümde besteci, söz yazarı ve aranjör olarak yer aldı. Show Tv ve Plato Yapım’ın ortak projesi M.U.C.K. dizisinin müzik direktörlüğünü yaptı. 2011 yılında 19. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda En İyi Beste ve En İyi Aranjör ödüllerini kazandı. 2014'ün Mart ayında ilk solo albümü MAT'ı çıkarttı.
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