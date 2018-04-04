Alper Erözer kimdir kaç yaşında?
Alper Erözer, son zamanlarda genç hayranları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 13 yaşında ilk albümünü çıkaran Alper Erözer, bu albümde Serdar Ortaç gibi birçok ismin aranjörlüğünü üstlenen Suat Aydoğan'ın desteğini aldı. Daha önce single çıkaran Alper Erözer, 'Hey World World' isimli albümü ile ilk albüm deneyimini yaşadı. Peki, birçok kişinin 'Yerli Justin Bieber' ifadesini kullandığı Alper Erözer kimdir kaç yaşında?
Alper Erözer, müzik piyasasının genç ismi olmasıyla dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Katıldığı televizyon programlarında seslendirdiği Hey World World ve Enerji isimli parçalarını seslendiren Alper Erözer, kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Alper Erözer kimdir kaç yaşında? İşte, o merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
ALPER ERÖZER KİMDİR?
Müzik piyasasına girmeden önce birçok televizyon reklamında oynayan Alper Erözer, bir dönem Fox TV'de Komşular isimli dizide rol almıştır.
Sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ isimli teklisi ile ilgi gören, ünlü aranjör ve besteci Suat Aydoğan’ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer, şimdi ‘’Hey World World’’ albümü ile müzik piyasalarına adım attı.
Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı.
Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer, merakla beklenen ‘’Hey World World’’ albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.
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