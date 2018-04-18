'Alnındaki yazıya da varım... İçindeki sızıya da!'
Gülben Ergen - Burak Törer aşkından ilk paylaşım...
Gülben Ergen'in yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Ergen ilişkisi için "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum.” demişti.
Aşkın ilk fotoğrafı Burak Törer'den geldi.
Törer, Gülben Ergen'in elini tuttuğu kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:
"İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!"
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