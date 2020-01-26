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Haber Giriş: 26.01.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

Almeda Abazi’nin objektifinden Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan

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Almeda Abazi’nin objektifinden Tolgahan Sayışman ve oğlu Efehan

“Şampiyon” dizisinin yıldızı Tolgahan Sayışman, çekimlerden artan tüm zamanını oğlu Efehan’la geçiriyor.

2017 yılında evlenen ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’nin geçen mayıs ayında dünyaya gelen oğulları Efehan 8 aylık oldu. Efehan’ın büyümesiyle birlikte çiftin sosyal medyadaki paylaşımları da arttı.
 “Şampiyon” dizisinde oğlu için ringlere dönen eski bir boksörü canlandıran Sayışman, çekimlerden bulduğu her fırsatta soluğu oğlunun yanında alıyor. Onların mutlu anlarını kayıt altına alan Abazi’nin objektifine son olarak bu kare yansıdı.

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