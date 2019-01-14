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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Almeda Abazi kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Almeda Abazi kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Katıldığı yarışma programları ve rol aldığı dizilerle hatırlanan Almeda Abazi bu sefer hamileliği ile gündeme gelmeye devam ediyor. Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında nikah masasına oturan Almeda Abazi, anne olmak için gün sayıyor. Peki, Almeda Abazi kimdir? Almeda Abazi kaç yaşında ve nereli? İşte, Almeda Abazi hakkında merak edilenler...

13 Şubat 1992’de Arnavutluk’ta dünyaya geldi. Ülkesi Arnavutluk'ta katıldığı 3 güzellik yarışmasında da kraliçe seçilerek Miss Tiran, Miss Albania ve 2008 yılında Miss Globe Kainat Güzeli ödüllerini kazandı.

Lise Eğitimini İstanbul Özel Tarhan Kolejinde tamamlayan Almeda Abazi, İstanbul Aydın Üniversitesi Bil Sanat Akademisi oyunculuk bölümünde eğitim almıştır.

2009 yılında 6 gencin başından geçen esrarengiz bir olayın anlatıldığı "Konak" filminde rol alan Almeda Abazi, 2010 yılında "Şov Bizinıs" filminde de boy göstermiştir.

2011 yılında sunuculuğunu Burcu Esmersoy, ve Cem Ceminay’ın yaptığı, jüri üyeliğini Sait Sökmen, Tan Sağtürk, Acun Ilıcalı ve Azra Akın’ın yaptığı 2. sezon "Yok Böyle Dans" yarışmasına katılarak; Özge Ulusoy, Helin Avşra, Alpo Kırşan, Aydın, Altay İlhan Mansız, Nez, İvana Sert, Cem Ceminay, Özlem Yıdız, Aşkın Nur Yengi, Hakan Peker, Şenol İpek ve Burcu Çetinkaya ile yarışmıştır.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinin 4. sezonunda kadroya dahil olmuş ve "Valeria" karakterini canlandırmıştır.

2015 yılında Survivor All-Star’da yarışan Almeda Abazi, yarışmanın 5. haftasında yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda etmişti.

Almeda Abazi 2017'de bir süredir birlikte olduğu oyuncu Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturmuştu.

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