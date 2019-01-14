Almeda Abazi kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Katıldığı yarışma programları ve rol aldığı dizilerle hatırlanan Almeda Abazi bu sefer hamileliği ile gündeme gelmeye devam ediyor. Tolgahan Sayışman ile 2017 yılında nikah masasına oturan Almeda Abazi, anne olmak için gün sayıyor. Peki, Almeda Abazi kimdir? Almeda Abazi kaç yaşında ve nereli? İşte, Almeda Abazi hakkında merak edilenler...
13 Şubat 1992’de Arnavutluk’ta dünyaya geldi. Ülkesi Arnavutluk'ta katıldığı 3 güzellik yarışmasında da kraliçe seçilerek Miss Tiran, Miss Albania ve 2008 yılında Miss Globe Kainat Güzeli ödüllerini kazandı.
Lise Eğitimini İstanbul Özel Tarhan Kolejinde tamamlayan Almeda Abazi, İstanbul Aydın Üniversitesi Bil Sanat Akademisi oyunculuk bölümünde eğitim almıştır.
2009 yılında 6 gencin başından geçen esrarengiz bir olayın anlatıldığı "Konak" filminde rol alan Almeda Abazi, 2010 yılında "Şov Bizinıs" filminde de boy göstermiştir.
2011 yılında sunuculuğunu Burcu Esmersoy, ve Cem Ceminay’ın yaptığı, jüri üyeliğini Sait Sökmen, Tan Sağtürk, Acun Ilıcalı ve Azra Akın’ın yaptığı 2. sezon "Yok Böyle Dans" yarışmasına katılarak; Özge Ulusoy, Helin Avşra, Alpo Kırşan, Aydın, Altay İlhan Mansız, Nez, İvana Sert, Cem Ceminay, Özlem Yıdız, Aşkın Nur Yengi, Hakan Peker, Şenol İpek ve Burcu Çetinkaya ile yarışmıştır.
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinin 4. sezonunda kadroya dahil olmuş ve "Valeria" karakterini canlandırmıştır.
2015 yılında Survivor All-Star’da yarışan Almeda Abazi, yarışmanın 5. haftasında yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda etmişti.
Almeda Abazi 2017'de bir süredir birlikte olduğu oyuncu Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturmuştu.
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