MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAlkışlar Hababam’a
GeriMagazin Alkışlar Hababam’a
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
20.12.2019 - 08:01, Son Güncelleme:

Alkışlar Hababam’a

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Alkışlar Hababam’a

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin “Hababam Sınıfı Parıltıyla” oyunu Zorlu PSM’de sahnelendi. Seyirci, ünlü isimlerle birlikte sahneye çıkan görme engelli çocukları ayakta alkışladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Dernek, görme engelli çocukların sosyal hayata adapte olabilmeleri amacıyla bir tiyatro projesi hazırladı. Çocukların ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştığı “Hababam Sınıfı Parıltıyla” adlı oyun, önceki akşam Zorlu PSM’de perde açtı.

Alkışlar Hababam’a
SAHNEDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Seren Fosforoğlu’nun yönettiği oyunda Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan da rol aldı. Nil Karaibrahimgil ve Gökhan Tepe de birer şarkı seslendirerek geceye destek verdi.

Alkışlar Hababam’a

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle