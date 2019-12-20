Alkışlar Hababam’a
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin “Hababam Sınıfı Parıltıyla” oyunu Zorlu PSM’de sahnelendi. Seyirci, ünlü isimlerle birlikte sahneye çıkan görme engelli çocukları ayakta alkışladı.
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Dernek, görme engelli çocukların sosyal hayata adapte olabilmeleri amacıyla bir tiyatro projesi hazırladı. Çocukların ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaştığı “Hababam Sınıfı Parıltıyla” adlı oyun, önceki akşam Zorlu PSM’de perde açtı.SAHNEDE ÜNLÜLER GEÇİDİ
Seren Fosforoğlu’nun yönettiği oyunda Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan da rol aldı. Nil Karaibrahimgil ve Gökhan Tepe de birer şarkı seslendirerek geceye destek verdi.
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