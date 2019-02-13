Alışveriş festivali
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Ankara’da düzenlenen alışveriş festivaline katıldı.
Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Ankara’da Sevgililer Günü konseptiyle alışveriş festivali düzenledi. 500’ü aşkın davetlinin katıldığı festivalde takıdan ev dekorasyon ürünlerine, modadan kozmetiğe birçok marka stant açtı. BİKAP Kurucusu Bilge Kuru ve Projehane Ankara ortağı Mehtap Özdoğan’ın ev sahipliğinde JW Marriott Hotel’de gerçekleşen davete, Yıldırım Demirören, Revna Demirören, Meltem Demirören Oktay, Pervin Ersoy, Elif Gönlüm, Emel Yıldırım ve Melda Aksu gibi ünlü isimler de katıldı. Stantları dolaşan konuklar alışveriş yaptı. Etkinlikten elde edilen gelir, “Sarp’ın Umudu Genetik Hastalıklı ve Engelli Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”ne bağışlandı.
Ali Özdoğan - Yıldırım Demirören - Meltem Demirören Oktay - Mehtap Özdoğan
Revna Demirören - Alin ÖzdoğanGülin Dökmeci - Mehtap Özdoğan - Bilge Kuru - Yelda Çorlu - Esra DoraAslı ÖztürkPervin ErsoyBurcu ÇetinkayaBerna Uslu Kaya - Mehtap Özdoğan - Bilge Kuru