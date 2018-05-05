Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir?
Pazar günü Alişan ile nikah masasına oturacak olan Buse Varol, Instagram hesabından kına gecesi görüntüleri paylaştı. Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar ve Alişan ile tanışmasına vesile olan Dostlar Mahallesi dizisinin kadrosunda yer alan Buse Varol’un hayatı yeniden gündeme geldi. Peki Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir, kaç yaşında?
6 Mayıs ta Swiss Otel’de Alişan ile nikah masasına oturacak olan Buse Varol, dün akşam kına gecesi düzenledi. Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan Buse Varol çifti, ilişkilerini ilk olarak sosyal medya paylaşımıyla ilan etmişti.
Aslen Manisalı olan Buse Varol, 1990 yılında dünyaya geldi. Üniversiteyi öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyer öğretmenlik yaptı. Ailesinden ayrı yaşayan Buse Varol’un hayatı 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla değişti. Uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk yapmaya başladı. Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu’ndan oyunculuk dersi olan Buse Varol, Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterine hayat verdikten sonra Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’da Yasemin karakterine hayat verdi. Alişan ile birlikte rol aldığı Dostlar Mahallesi macerası kısa süren Buse Varol, tarihi TRT dizisi Payitaht Abdülhamid’te Prenses Efsun’un kız kardeşi “Prenses Mislimelek” karakterine hayat veriyor.
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