Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAlişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir?
GeriMagazin Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
05.05.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir?

Pazar günü Alişan ile nikah masasına oturacak olan Buse Varol, Instagram hesabından kına gecesi görüntüleri paylaştı. Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar ve Alişan ile tanışmasına vesile olan Dostlar Mahallesi dizisinin kadrosunda yer alan Buse Varol’un hayatı yeniden gündeme geldi. Peki Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir, kaç yaşında?

6 Mayıs ta Swiss Otel’de Alişan ile nikah masasına oturacak olan Buse Varol, dün akşam kına gecesi düzenledi. Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan Buse Varol çifti, ilişkilerini ilk olarak sosyal medya paylaşımıyla ilan etmişti.

Aslen Manisalı olan Buse Varol, 1990 yılında dünyaya geldi. Üniversiteyi öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyer öğretmenlik yaptı. Ailesinden ayrı yaşayan Buse Varol’un hayatı 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla değişti. Uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk yapmaya başladı. Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu’ndan oyunculuk dersi olan Buse Varol, Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterine hayat verdikten sonra Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar’da Yasemin karakterine hayat verdi. Alişan ile birlikte rol aldığı Dostlar Mahallesi macerası kısa süren Buse Varol, tarihi TRT dizisi Payitaht Abdülhamid’te Prenses Efsun’un kız kardeşi “Prenses Mislimelek” karakterine hayat veriyor.

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

Tuğba Ekinci'den tepki çekecek açıklama: Kadınlar yüz vermeden hiçbir Türk erkeği taciz etmez

Arka Sokaklar yine zirvede

Kına gecesinde neler yaşandı