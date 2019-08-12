Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAlişan'ın eşi Buse Varol kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır?
GeriMagazin Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
12.08.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır?

Alişan'ın eşi Buse Varol, magazin gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Alişan ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında hayatını birleştiren Buse Varol, kariyeri ve oynadığı dizilerle araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, oynadığı diziler ve bazı detaylar

Buse Varol bir röportajında kendisini şu şekilde tanıtıyor; "Aslen İzmirliyim. 1990 doğumluyum. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı okudum. İki sene öğretmenlik yaptım. Sonra oyunculuğa yönelip eğitimler aldım. Annem ev hanımı, babam emekli. Dokuz sene önce ayrıldılar ama hâlâ arkadaşlar."

BUSE VAROL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol aslen Manisalıdır. Üniversiteyi Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile tamamladı. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyerlik yaptı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla ise bambaşka bir kariyere adım attı.

İlk dizisi "Tozlu Yollar"da "Şerife" karakterine hayat veren Buse Varol, "Arka Sokaklar" Dizisinde ise "Yasemin" isimli bir polis memurunu canlandırdı. Buse Varol, yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği "Dostlar Mahallesi" adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid"in kadrosuna sonradan dahil oldu. Buse Varol, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı kendisinden 24 yaş büyük olan Alişan ile 6 Mayıs 2018 tarihinde evlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Bülent Ersoy'u çıldırtan olay: Aptal bunlar!
Ege esintisi
Mutlu aile
Bu kez 10 bin istedi