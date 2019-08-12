Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır?
Alişan'ın eşi Buse Varol, magazin gündemini yakından takip eden kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Alişan ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında hayatını birleştiren Buse Varol, kariyeri ve oynadığı dizilerle araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, oynadığı diziler ve bazı detaylar
Buse Varol bir röportajında kendisini şu şekilde tanıtıyor; "Aslen İzmirliyim. 1990 doğumluyum. Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı okudum. İki sene öğretmenlik yaptım. Sonra oyunculuğa yönelip eğitimler aldım. Annem ev hanımı, babam emekli. Dokuz sene önce ayrıldılar ama hâlâ arkadaşlar."
BUSE VAROL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol aslen Manisalıdır. Üniversiteyi Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile tamamladı. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyerlik yaptı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla ise bambaşka bir kariyere adım attı.
İlk dizisi "Tozlu Yollar"da "Şerife" karakterine hayat veren Buse Varol, "Arka Sokaklar" Dizisinde ise "Yasemin" isimli bir polis memurunu canlandırdı. Buse Varol, yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği "Dostlar Mahallesi" adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid"in kadrosuna sonradan dahil oldu. Buse Varol, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı kendisinden 24 yaş büyük olan Alişan ile 6 Mayıs 2018 tarihinde evlendi.
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