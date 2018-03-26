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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
26.03.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Alişan ve Buse Varol'un nişan görüntüleri ortaya çıktı - Buse Varol kimdir?

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Alişan ve Buse Varol'un nişan görüntüleri ortaya çıktı - Buse Varol kimdir?

Alişan ve bir dizi projesinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Buse Varol nişanlandı. İkilinin nişan fotoğraflarının sosyal medyada da geniş yer bulması ardından ‘Buse Varol kimdir?’ soruları yeniden gündeme geldi. Peki Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir?

Alişan- Buse Varol çifti evlilik yolunda ilerliyor. Eda Erol ile evliliğin eşiğinden dönen Alişan, Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol ile 6 Mayıs’ta nikah masasına oturacak.

Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini asıl olarak Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamlayan ancak kariyerine oyunculukla devam eden Buse Varol’un hayatı katıldığı güzellik yarışmasıyla değişti. Uzun bir süre dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasına katıldı ve yarışma sonucunda uzun bir süre modellik yaptı. İlk televizyon projesi 2013 yapımı Tozlu Yollar dizisi oldu. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından 2 yıl boyunca Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer aldı. Evlilik yolunda ilerlediği Alişan ile tanışmasına vesile olan Dostlar Mahallesi adlı dizide ise taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. Son olarak Bülent İnal ile Özlem Conker’in başrollerini paylaştığı Payitah Abdülahamid’in kadrosuna dahil olan Buse Varol, Mislimelek karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.

ALİŞAN VE BUSE VAROL NİŞAN GÖRÜNTÜLERİ

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