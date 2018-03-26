Alişan ve Buse Varol'un nişan görüntüleri ortaya çıktı - Buse Varol kimdir?
Alişan ve bir dizi projesinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Buse Varol nişanlandı. İkilinin nişan fotoğraflarının sosyal medyada da geniş yer bulması ardından ‘Buse Varol kimdir?’ soruları yeniden gündeme geldi. Peki Alişan’ın müstakbel eşi Buse Varol kimdir?
Alişan- Buse Varol çifti evlilik yolunda ilerliyor. Eda Erol ile evliliğin eşiğinden dönen Alişan, Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol ile 6 Mayıs’ta nikah masasına oturacak.
Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini asıl olarak Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamlayan ancak kariyerine oyunculukla devam eden Buse Varol’un hayatı katıldığı güzellik yarışmasıyla değişti. Uzun bir süre dershanelerde öğretmenlik yaptıktan sonra 2012 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik yarışmasına katıldı ve yarışma sonucunda uzun bir süre modellik yaptı. İlk televizyon projesi 2013 yapımı Tozlu Yollar dizisi oldu. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından 2 yıl boyunca Arka Sokaklar’ın kadrosunda yer aldı. Evlilik yolunda ilerlediği Alişan ile tanışmasına vesile olan Dostlar Mahallesi adlı dizide ise taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. Son olarak Bülent İnal ile Özlem Conker’in başrollerini paylaştığı Payitah Abdülahamid’in kadrosuna dahil olan Buse Varol, Mislimelek karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.
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