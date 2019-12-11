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Alişan: Tam bir görev adamı oğlum
Alişan geçtiğimiz yıl mayıs ayında oyuncu Buse Varol ile evlenmişti. Çiftin bebekleri Burak 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. İkili, mutlu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmiyor.
Alişan, oğlu Burak ile banyo öncesinde yaşadığı eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, oğlunun emekleyerek banyoya gittiği videoyu sosyal medya hesabından "Tam bir görev adamı oğlum" notuyla yayınladı.
Kısa sürede büyük ilgi gören görüntü çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İŞTE O EĞLENCELİ ANLAR...
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